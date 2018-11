Cidades Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em residencial de Jataí Moradora acionou a polícia por causa do forte odor

Um corpo foi encontrado dentro de uma vala no fundo de um terreno no Residencial das Brisas, em Jataí, município do Sul de Goiás. Uma moradora pediu para que a Polícia Militar (PM) verificasse a situação, durante a noite de hoje (8), após sentir um odor forte que vinha do local. Devido ao estado de decomposição não foi possível identificar a causa da morte e a id...