Vida Urbana Corpo decapitado é encontrado no Rio Meia Ponte, em Goiânia

Atualizado às 18h14 Um corpo decapitado, do sexo masculino, foi encontrado no Rio Meia Ponte, no Setor Negrão de Lima, na Região Central de Goiânia, na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), há a suspeita de que o corpo seja do homem cuja cabeça foi encontrada na calçada de um shopping da Região Nor...