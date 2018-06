Cidades Corpo decapitado é encontrado dentro do córrego Botafogo, em Goiânia A cabeça foi localizada longe do cadáver, segundo a Guarda Civil Metropolitana

O corpo de um homem foi encontrado decapitado, na manhã deste sábado (30), dentro do córrego Botafogo na região da 44, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia. A cabeça foi localizada longe do cadáver, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM). A vítima ainda não foi identificada. O GCM Lucas Gouveia Castilho contou que a equipe estava passando pela Marginal Botafo...