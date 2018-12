Cidades Corpo de vereadora morta é velado em Bom Jesus de Goiás Roseli Aparecida de Oliveira Rocha, 55 anos, foi abordada no momento em que abria o portão de casa

O corpo da vereadora Roseli Aparecida de Oliveira Rocha, a Roseli da Academia (DEM), está sendo velado, na manhã desta terça-feira (4), no Plenário de Bom Jesus de Goiás, na região Sul do Estado. Na noite de domingo (2), a vítima foi abordada no momento em que abria o portão de casa e levada junto com seu carro pelos suspeitos sentido a BR-452. Após o sequestro, os fam...