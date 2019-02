Vida Urbana Corpo de Sabrina Bittencourt deve ser cremado e filhos foram para Europa, afirma presidente de ONG Ela teria cometido suicídio neste sábado (2), em Barcelona, na Espanha

Ex-marido e filhos da ativista Sabrina Bittencourt foram para a Europa e o corpo deve ser cremado. A informação foi dada ao Jornal O POPULAR por Maria do Carmo Santos, presidente do grupo Vítimas Unidas, criado por mulheres abusadas pelo ex-médico Roger Abdelmassih, com quem Sabrina lutava para coletar provas e reunir vítimas para denunciar crimes sexuais. A ativista s...