Cidades Corpo de professor goiano assassinado na África é velado em Aparecida de Goiânia O enterro está previsto para às 17h de hoje

O corpo do professor goiano Adélcio Candido de Jesus, conhecido como Yaru Cândido, de 41 anos, está sendo velado na manhã desta sexta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz, na Vila São Joaquim, em Aparecida de Goiânia. Adélcio estava morando em Luanda, na África, há oito anos, e seu corpo chegou em Goiânia no final da tarde de quinta-feira (6). O enterro está previs...