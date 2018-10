Cidades Corpo de policial suspeito de matar mulher e se matar será velado nesta segunda em Goiânia Alessandro Rosa dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu

O velório do policial Alessandro Rosa dos Santos será na tarde desta segunda-feira (15), no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. O sepultamento está previsto para o final do dia no mesmo local. O policial, lotado no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), atirou contra uma mulher e em seguida contra a própria cabeça. Ele chegou a ser socorrido, m...