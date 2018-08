Cidades Corpo de piloto goiano é velado em Goiânia O sepultamento de Cristiano Felipe Rocha Reis, de 31 anos, está marcado para às 13 horas no Cemitério Jardim das Palmeiras

O corpo do piloto goiano Cristiano Felipe Rocha Reis, 31 anos, está sendo velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Norte Ferroviario II, em Goiânia. O sepultamento está marcado para às 13 horas no mesmo local. Cristiano foi um dos dois sobreviventes de uma queda de avião no dia 27 de julho em São Félix do Xingu, no Pará. Ele foi transferido em estado grave ...