Corpo de mulher é encontrado em matagal no Setor Pedro Ludovico em Goiânia

O corpo de uma mulher foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira (2), em um matagal no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos vizinhos que perceberam um mau cheiro no local. Equipes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima apresentava sinais de violência sexual e, provavelmente, morreu asfixiada.

A vítima foi identificada como Mônica Rodrigues de Araújo, 31 anos. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e passa por exames de necropsia nesta manhã.