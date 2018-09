Cidades Corpo de menino que morreu atingido por poste está sendo velado, em Goiânia Hora e local do enterro ainda não foram definidos pela família. Acidente ocorreu na tarde deste domingo (16)

O corpo do menino que morreu após ser atingido por um poste no Setor Gentil Meireles, na Região Norte da capital, está sendo velado na manhã desta segunda-feira (17), na Funerária Fênix, próxima ao Cemitério Parque, no mesmo setor. O garoto, de oito anos, estaria jogando futebol na tarde deste domingo (16), na Rua Pablo Picasso quando a bola parou no alambrado. Ao subir para pe...