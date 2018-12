Vida Urbana Corpo de menino encontrado no Bairro Rosa dos Ventos no dia 17 ainda não foi identificado Garoto aparentava ter entre 10 e 12 anos e ainda não foi procurado no Instituto Médico Legal (IML)

O corpo de um menino aparentando idade entre 10 a 12 anos foi encontrado em um córrego no Bairro Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, no último dia 17. Até o momento, nenhum familiar entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a identificação do corpo. O menino tem cor parda, cabelos lisos castanho-escuros em um corte tipo moicano. Ele te...