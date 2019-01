Vida Urbana Corpo de médica da Vale é sepultado Marcelle Porto Cangussu, de 35 anos, foi primeira vítima a ser identificada após rompimento de barragem

O corpo da médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, de 35 anos, foi enterrado no início da tarde deste domingo (28), em Belo Horizonte, em meio a dor e emoção. Marcelle foi a primeira vítima identificada da tragédia de Brumadinho, causada pelo rompimento da barragem 1 da Vale no Córrego do Feijão, Minas Gerais. Marcelle tinha completado 35 anos um dia antes de...