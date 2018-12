Cidades Corpo de jovem que se afogou no Rio das Almas, no Centro de Goiás, é encontrado Rapaz teria caído na água durante uma pescaria, no último sábado (1º), e desaparecido

Atualizado às 18h41 O corpo de um jovem de 22 anos que se afogou no Rio das Almas, no último sábado (1º), na região do município de Barro Alto, no Centro do Estado, foi encontrado na noite da última segunda-feira (3) pelo Corpo de Bombeiros de Goiás. O rapaz teria caído na água e desaparecido após se desequilibrar durante uma pescaria às margens da rodovia BR-08...