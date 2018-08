Cidades Corpo de jovem de 17 anos que desapareceu ao mergulhar na Pedreira Izaíra é achado pelos Bombeiros Corporação realizou buscas na tarde dessa sexta e na manhã deste sábado atrás do adolescente

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de deste sábado (18) o corpo do jovem de 17 anos que se afogou nessa sexta-feira (17) na Pedreira Izaíra, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a corporação, a vítima entrou na água e submergiu. Os bombeiros realizaram buscas durante toda a tarde de ontem e retomaram na manhã de hoje, quando...