Cidades Corpo de jovem é encontrado em área da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso Local é próximo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ainda não houve confirmação se jovem é turista ou morador da região

Um jovem com idade entre 25 e 30 anos foi encontrado morto na madrugada deste sábado em uma estrada vicinal de Alto Paraíso, próximo ao Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. O corpo do rapaz foi levado para o Instituto Médico Legal de Formosa onde aguarda identificação. No plantão na Central de Flagrantes de Formosa, que atende a região de Alto Paraíso, o delegado Y...