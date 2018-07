Cidades Corpo de idoso é encontrado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado por mergulhadores da cidade. Homem de 63 anos teria perdido o controle da embarcação enquanto fazia testes no motor

Atualizado às 17h31 O corpo de um homem de 63 anos foi encontrado por populares no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no Norte do Estado, na noite do último domingo (15). Testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima teria se afogado após perder o controle da embarcação e cair na água enquanto tentava testar o motor, que era novo. Segundo o Corpo de Bombeir...