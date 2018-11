Cidades Corpo de idoso é encontrado em casa abandonada em Jataí Homem estava desaparecido há dois dias

O corpo de um idoso foi encontrado dentro de uma casa abandonada na tarde desta sexta-feira (16), em Jataí, a 320 quilômetros de Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava desaparecido há dois dias e uma parente dele foi quem procurou ajuda e indicou a possível localização. Ao chegar no imóvel os bombeiros constataram a morte e a mu...