Corpo de idoso é encontrado após ligação do autor do crime

O corpo de um idoso, de 76 anos, foi encontrado, na manhã de hoje (15), enterrado às margens do Córrego das Antas, no Parque das Primaveras, em Anápolis, no Centro do Estado. A Polícia Civil (PC) informou que a vítima foi morta durante um latrocínio e o suspeito do crime foi quem ligou para o filho do idoso e avisou sobre o local onde o corpo estava enterrado. O suspei...