Cidades Corpo de estudante de medicina assassinada na Nicarágua já está no Brasil Mulher foi morta com um tiro no peito no dia 23 de julho, quando estava indo para a universidade

O corpo de Raynéia Gabrielle Lima, de 30 anos, brasileira assassinada em Manágua, capital da Nicarágua, onde estudava medicina na Universidade Americana (UAM), chegou no Recife no começo da madrugada desta sexta-feira (3). O velório está previsto para as 8h e o enterro, às 14h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana da capital Pernambucana. A estuda...