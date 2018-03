Corpo de empresário morto em motel é sepultado na capital

Foi sepultado no início da noite desta segunda-feira (05), no Cemitério Parque Memorial, na capital, o corpo do empresário do ramo de alimentação Jean Carlos Lopes, de 44 anos. Ele foi encontrado morto em um quarto de um motel no Setor Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, na noite de domingo (4). Uma discussão entre ele e a namorada, Pollyanna Cristine Carvalho, de 3...