Cidades Corpo de Bombeiros realiza buscas por mulher em lago, em Goiás Vítima teria se afogado em lago na Rua Jataí, em Itaumã

O Corpo de Bombeiros realiza buscas, na manhã desta segunda-feira (19), para localizar uma mulher que pode ter se afogado em um lago na Rua Jataí, no Centro de Itarumã, no Sudoeste do Estado. Um segurança da região viu a vítima entrando na água, na noite deste domingo (18), mas ela não emergiu. Os bombeiros encontraram apenas as roupas da mulher. Uma equipe de mer...