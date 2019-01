Vida Urbana Corpo de Bombeiros e Secima realizam reunião para discutir situação de barragens em Goiás Em Goiás, não existem registros de acidentes com barragens de rejeitos e a intensificação

Uma reunião entre o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás, Coronel Dewislon Adelino Mateus e a titular da Secretária de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), Andréa Vulcanis, ocorrida nesta segunda-feira (28), teve como objetivo discutir a situação das barragens no Estado de G...