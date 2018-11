Cidades Corpo de Bombeiros combate incêndio em usina de álcool em Serranópolis Até agora não houve registro de vítimas

O Corpo de Bombeiros combate, na manhã desta sexta-feira (16), um incêndio em uma usina de álcool, em Serranópolis, no Sudoeste de Goiás. A usina conta com quatro tanques, o que pegou fogo foi atingido por um raio, na noite de quinta-feira (15). Cerca de 13 caminhões de combate as chamas e 40 brigadistas tentam controlar o incêndio. Os bombeiros trabalham para f...