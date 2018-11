Cidades Corpo de Bombeiros combate incêndio em bar, em Rio Verde Corporação informou que o fogo começou na cozinha do estabelecimento

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar um incêndio, na manhã desta quarta-feira (28), em um bar da Rua Costa Gomes, no Centro de Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Duas viaturas de combate à...