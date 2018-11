O corpo da advogada Rina Mendes dos Santos, 59 anos, assassinada na manhã desta sexta-feira (2), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, será sepultado no início da tarde de hoje (3) no Cemitério Santana, na capital. Ele está sendo velado por amigos e familiares na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Campinas.

A família recebeu uma informação informal de que três suspeitos de participar do assassinato da advogado foram presos na manhã deste sábado. A Polícia Civil informou que não irá prestar novos esclarecimentos para não atrabalhar as investigações. Rina advogava há décadas na área criminal e tinha em sua carteira de clientes nomes que, comprovadamente, atuava no tráfico de drogas e roubo de cargas e de veículos.

A Ordem dos Advogados do Brasil - seção de Goiás acompanha de perto as investigações. Lucas Clementino, que trabalha no escritório de Rina, disse ao POPULAR que ela nunca tinha passado por nenhum tipo de atentado. Ele acredita que houve "um desacordo com um cliente sobre os valores a receber". Segundo o advogado, Rina não tinha comentado nada com ele sobre possíveis ameaças.