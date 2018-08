Cidades Corpo da estudante morta na Nicarágua chega nesta madrugada ao Recife O funeral será realizado nesta sexta-feira (3), às 11h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

O funeral da pernambucana Raynéia Gabrielle Lima, de 30 anos, estudante de medicina assassinada com um tiro no peito no último dia 23 em Manágua, na Nicarágua, será realizado nesta sexta-feira (3), às 11h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife. O corpo da estudante deve chegar à capital pernambucana ainda nesta madrugada. A cheg...