Cidades Corpo é encontrado no Parque Areião, em Goiânia Polícia acredita que o caso envolve um morador de rua

Um cadáver foi encontrado na tarde desta segunda-feira (17), no Parque Areião, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, por um casal que fazia caminhada no local. A polícia acredita que se trata de um morador de rua. Agentes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foram chamados para ir até o local, mas, até o momento, a vítima ainda não fo...