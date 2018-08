Cidades Corpo é encontrado na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia O Grupo de Investigação de Homicídios acredita que a ossada seja do adolescente Douglas José da Silva, de 17 anos

Um corpo foi encontrado, nesta segunda-feira (6) na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. O Grupo de Investigação de Homicídios acredita que a ossada seja do adolescente Douglas José da Silva, de 17 anos. Segundo a Polícia, a mãe da vítima esteve no local, mas não pode ver o corpo porque estava em avançado estado de decomposição. No entanto, ela reconh...