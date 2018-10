Cidades Corpo é encontrado na Praça do Trabalhador, em Goiânia A vítima, ainda não identificada, estava caída ao lado de uma motocicleta

Atualizada às 10h30. Um corpo de mulher foi encontrado enrolado em um lençol, na manhã desta segunda-feira (30), na Praça do Trabalhador, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima, ainda não foi identificada, estava caída ao lado de uma motocicleta. Peritos disseram que ela foi violentada e teve as pontas dos dedos cortadas. ...