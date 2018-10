Cidades Corpo é encontrado durante festa em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Civil (PC), as pessoas, que estavam no evento, encontraram o cadáver

Um homem foi encontrado morto, na noite deste domingo (14), na porta de um bar, onde acontecia uma festa, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), as pessoas, que estavam no evento, encontraram o corpo. A vítima estava com três ferimentos na cabeça provocados por arma de fogo. O rapaz ainda não foi identificado e o caso será a...