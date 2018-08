Cidades Corpo é encontrado com tiro na cabeça em terreno baldio, em Rio Verde Vítima ainda não foi identificada. Policia Civil investiga autoria e motivação do crime.

O corpo de uma jovem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22), em um terreno baldio no município de Rio Verde, Sudoeste do Estado. Segundo informações do delegado responsável pelo caso, Wellington Lemos, a vítima não identificada foi baleada na cabeça e teria idade entre 14 a 24 anos. Segundo o delegado, o corpo foi encontrado por um morador da região, que...