Cidades Corpo é encontrado boiando no Rio das Almas, em Pirenópolis Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vítima é do sexo masculino

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã deste domingo (20), no Rio das Almas, em Pirenópolis, na região Leste do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima é do s...