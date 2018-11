Cidades Corpo é encontrado boiando em lago no Jardim Liberdade, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada no dia anterior por testemunhas que afirmaram ter visto um homem de 41 anos desaparecer nas águas do lago

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado boiando na manhã desta quinta-feira (29) em um lago no Jardim Liberdade, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada no dia anterior por testemunhas que afirmaram ter visto um homem de 41 anos desaparecer nas águas do lago do bairro. De acordo com a corporação, as buscam foram retomadas na man...