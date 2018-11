Cidades Corpo é encontrado boiando em córrego de Goiânia As causas da morte ainda são desconhecidas

Um corpo ainda não identificado foi encontrado boiando em um córrego, na manhã desta quinta-feira (1º), no Setor Buena Vista 3, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que passava avistou o cadáver e acionou a Polícia Militar (PM). As causas da morte ainda são desconhecidas. A corporação solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Os bom...