Cidades Coronel Ricardo Rocha é liberado para atividades de rua e funções de comando da PM-GO Ex-subcomandante da corporação foi afastado do cargo após medida cautelar que também havia suspendido o direito a porte de arma ou uso de viatura

A Justiça Federal em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, revogou nesta quarta-feira (26) a medida cautelar que suspendia o ex-subcomandante da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), coronel Ricardo Rocha, das atividades policiais nas ruas e das funções de comando. A decisão foi tomada depois de uma manifestação do Ministério Público Federal (MPF), favorável ao investigado....