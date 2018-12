Vida Urbana Coronel Renato Brum será o novo comandante da Polícia Militar de Goiás Nome começou a ser ventilado na semana passada e será anunciado oficialmente na manhã desta quarta

O coronel Renato Brum, atual comandante do 2º CRPM, de Aparecida de Goiânia, será o novo comandante geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) a partir do ano que vem, no governo Ronaldo Caiado (DEM). O nome será anunciado na manhã desta quarta-feira (12) no hotel Hilton Garden Inn, na capital. Na ocasião também devem ser revelados os nomes do subcomandante g...