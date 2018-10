Cidades Coronel da PM se fere ao manusear arma dentro da corporação em Goiânia Segundo a assessoria de comunicação do órgão, apesar do susto o ferimento não foi grave

Um coronel da Polícia Militar (PM) ficou ferido após ser baleado acidentalmente, na manhã desta quinta-feira (18), na Academia da corporação, no setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, apesar do susto o ferimento não foi grave. Ainda de acordo com a corporação, o coronel Sérgio Katayama atirou na própria perna ...