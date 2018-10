Cidades Cooperativa deverá gerir plantões de pediatras em Goiânia Organização ficará responsável por garantir atendimento em 156 plantões mensais

A secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, anunciou, na manhã desta quinta-feira (4), a abertura de um edital de chamamento para contratação de uma cooperativa que deve gerenciar pediatras para atuar na emergência da capital. No total, uma média de 156 profissionais deverão trabalhar, em duplas, durante 24 horas, nos sete distritos que contemplam todas as regiões da c...