Vida Urbana Contratos da Comurg começam a ser separados por secretaria Semas é primeira secretaria municipal a fechar acordo com empresa após decisão da administração de dividir atribuições. Limpeza de unidades da pasta custará R$ 9 milhões por ano

Os serviços efetuados pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) já começam a ser desvinculados do Paço Municipal e a serem ligados às secretarias que apresentam as demandas. A primeira pasta que assinou contrato individual com a Comurg foi a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), no final da semana passada. Pelo acordo, a Semas pagará R$ 9 milhões po...