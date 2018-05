Cidades Continua grave estado de saúde de jovem ferido em tiroteio no Setor Campinas, em Goiânia Johnathan Pereira Rosa, de 25 anos, foi alvejado nesta quarta-feira (16) em frente a um Camelódromo. Na ação, Adail Gonçalves Ferreira Júnior, de 20 anos, também foi baleado. Dois suspeitos foram detidos

De acordo com o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), continua grave o estado de saúde de Johnathan Pereira Rosa, de 25 anos. O rapaz foi ferido na tarde desta quarta-feira (16), próximo a um camelódromo no Setor Campinas, em Goiânia. Ele está sedado e intubado, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. No tiroteio, Adail Gonçalves Ferrei...