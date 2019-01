Vida Urbana Conservador goiano estará à frente da Educação Básica Professor de Economia favorável ao projeto Escola Sem Partido e seguidor das ideias de Olavo de Carvalho foi o escolhido para ficar responsável pelo Enem e Saeb

Discípulo assumido de Olavo de Carvalho, defensor do projeto Escola Sem Partido e orgulhoso do próprio conservadorismo, o goianiense Murilo Resende Ferreira, de 36 anos, será o novo diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Sob a responsabilidade dele estarão o Exame Nacional de Ensino Médio...