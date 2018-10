Cidades Conselho aprova primeiro Plano Nacional de Segurança Pública Texto do documento ainda vai ser divulgado pelo governo federal

Em funcionamento há pouco mais de um mês, o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social validou hoje (22) a Política Nacional de Segurança Pública. O conselho também aprovou o Plano Nacional setorial – o primeiro do tipo a ser colocado em prática no país, com previsão de vigorar pelos próximos dez anos, com revisões periódicas, inclusive pelo Congresso N...