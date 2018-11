Cidades Consórcio vence licitação para gerir serviços do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Representado pela empresa Socicam, o consórcio Sociparque irá assumir as atividades turísticas do parque, que passará a ter ingressos de acesso custando de R$ 3 a R$ 33

A companhia Socicam, por meio do consórcio Sociparque, assumirá a gestão dos serviços de turismo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O resultado do certame foi publicado na última quarta-feira (21), no Diário Oficial da União. Será investido cerca de R$ 2,2 milhões para melhorias no acesso turístico ao local. Entre as funções da empresa estão o aprimoramento da inf...