Cidades Confusão marca primeiro dia de funcionamento do novo horário da Feira Hippie No final da manhã, a situação na região era tranquila e os feirantes trabalhavam normalmente

O primeiro dia de funcionamento do novo horário da Feira Hippie foi marcado por um bate-boca entre os trabalhadores das Feiras Hippie e da Madrugada. Os feirantes da Feira da Madrugada reclamam que os trabalhadores da Feira Hippie montaram as barracas antes do horário acordado e bloquearam a saída dos veículos dos vendedores da Feira da Madrugada. Na semana passad...