Cidades Conforto em meio à violência Pessoas que perderam familiares para a violência urbana encontram um pouco de paz nos cemitérios, em dia de homenagens

“A maioria dos assassinatos vem para cá”, diz o chefe interino do Cemitério Municipal Jardim da Esperança, no Setor Buenos Aires, em Aparecida de Goiânia, William Monteiro Rocha, de 52 anos. Entre os mais de 15 mil sepultados no local, não é difícil encontrar fotos de rostos de jovens do sexo masculino estampadas em túmulos de cimento ou fincadas na terra, muitas de vítim...