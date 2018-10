Cidades Confira o que abre e fecha nesta quarta-feira, aniversário de Goiânia Serviços municipais essenciais funcionam em regime de plantão neste feriado

No próximo dia 24, quarta-feira, é comemorado o aniversário de 85 anos de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia divulgou mudanças nos atendimentos dos órgãos municipais. Alguns departamentos não devem abrir, com exceção dos que exigem plantão permanente, como serviços de saúde, segurança e limpeza pública. Na Saúde, as unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) ...