Vida Urbana Confira a previsão do tempo para 24 e 25 de dezembro em Goiânia e no interior Com influência do fenômeno El Niño, que começa no fim de dezembro e se efetiva durante o mês de janeiro, expectativa é que as temperaturas fiquem mais elevadas do que o normal

Papai Noel que prepare uma roupa mais fresca e um guarda-chuva para entregar os presentes para os roedores de pequi. A véspera de Natal e o dia 25 de dezembro serão de altas temperaturas, dias parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goiás, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com a chegada do verão, que es...