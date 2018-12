Cidades Condutor idoso passa mal, invade a contramão, bate de frente com outro carro e morre em Aparecida Acidente ocorreu na região do Anel Viário

José Lino da Costa, de 62 anos, teria passado mal, invadido a pista contrária no setor Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, na altura da região do Anel Viário, e batido de frente com um carro que vinha na pista contrária nesse sábado (1º), informou o Corpo de Bombeiros. Os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos graves. De acordo com a corporação, ainda ...