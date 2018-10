Cidades Condutor de caminhonete morre após colidir com traseira de caminhão carregado de leite, em Itaguaru Vítima ficou presa entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos

O condutor de uma caminhonete morreu, na tarde deste sábado (13), após colidir com a traseira de um caminhão que carregava leite na GO-154, em Itaguaru, a 125 quilômetros de Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os airbags do veículo conduzido pela vítima, uma picape Nissan Frontier, chegaram a abrir, mas o impacto fez com que o homem ficasse preso ...