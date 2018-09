Cidades Condenada por matar e esconder bebê em escaninho é solta em Aparecida de Goiânia Crime aconteceu em março de 2011. Em agosto passado, mulher foi condenada a 18 anos e 8 meses, em júri popular

Condenada em júri popular, no último dia 1º de agosto, a 18 anos e 8 meses de prisão por matar a filha recém-nascida e esconder o corpo no escaninho por cinco anos, a professora Márcia Zucarrelli foi solta na noite desta quarta-feira (19). A decisão, em caráter liminar foi dada pelo desembargador Edison Miguel da Silva Júnior, da 2ª Câmara Criminal de Goiânia e com ...